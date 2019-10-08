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Ковальчук поприветствовала подписчиков-мужчин фотографией в купальнике

Певица неожиданно узнала, что представители сильного пола стали активно интересоваться ее жизнью.

Ковальчук поприветствовала подписчиков-мужчин фотографией в купальнике
Юлия Ковальчук не перестала быть популярной у мужчин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук похвасталась, что у нее в Instagram стало больше подписчиков мужского пола. Причем, звезда обнаружила этот факт случайно — между дел заглянув в статистику своего аккаунта. Экс-«Блестящая» была удивлена произошедшему, так как, по ее словам, она ничего не делала, чтобы привлечь мужскую аудиторию.

«Ведь я совсем не просчитываю свой контент, время его выхода или нужный ракурс и цветокоррекцию, но, положа руку на сердце, мне приятно», — написала Юлия в посте, которым приветствовала подписчиков-мужчин.

Кстати, певица подобрала для этой публикации пляжное фото в купальнике. На этот раз она, наверняка, подумала над тем, какой контент подойдет лучше всего.

Напомним, телеведущая уже больше десяти лет влюблена в единственного мужчину — певца Алексея Чумакова. В 2013 году они поженились, в 2017-ом у них родилась дочь Амелия. 12 октября у малышки день рождения.

А вы следите за тем, кто подписывается на вас?

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Ковальчук поприветствовала подписчиков-мужчин фотографией в купальнике
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