«Не сообразила»: бывший агент Бочкаревой высказалась о скандале с наркотиками

Уже больше недели не утихают разговоры вокруг скандала с актрисой Натальей Бочкаревой. После того, как в Сети появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» с запрещенными веществами, сама актриса почти не высказывается на эту тему.

Лишь недавно актриса процитировала классика, написав, что «заблуждения распространяются быстро». Тем не менее, кое-что начинает проясняться. Так, 8 октября с прессой пообщалась бывший пиар-агент Натальи Бочкаревой. Дарья Дьяченко рассказала, что артистка ни разу не была уличена в употреблении наркотиков. По ее мнению, в распространении слухов виноваты завистники.

Общаясь с журналистами портала «СтарХит», Дарья призналась, что к ней до сих пор поступают предложения оклеветать актрису, несмотря на то, что она уже почти год не работает с ней.

Дьяченко привела конкретный пример: недавно с ней связался некий «доброжелатель», который за вознаграждение предлагал распространить нелицеприятную информацию о Бочкаревой. При этом, по словам Дарьи, он «давил на жалость», намекая, что актриса в прошлом совершала неблаговидные поступки. Как заявляет Дарья, мужчина, видимо, знал, что она рассталась с актрисой не самым мирным образом, и хотел использовать это.

Дьяченко подчеркивает, что проработала с актрисой девять лет, в течение которых постоянно с ней общалась. Однако за все это время она ни разу не замечала у Натальи какого-либо пристрастия к запрещенным препаратам.

Дарья убеждена, что Бочкарева совершила ошибку, сразу не сделав серьезного заявления. Она считает, что сложившуюся проблему нужно было хладнокровно решать. Она также рассказала, что Бочкарева почти никогда не имела близких подруг, зато многие ей завидовали. Женщина не исключает, что успешная актриса могла перейти кому-то дорогу.

Что касается истории с наркотиками, Дьяченко предполагает, что ее могли попросить просто кому-то отвезти вещества. По ее словам, Наталья «не сообразила, что делает» сразу. Теперь же, как считает Дарья, стоит дождаться объяснений самой актрисы.