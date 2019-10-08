Канделаки намекнула Уткину на гомосексуальность в ответ на критику ее работы

Ведущие не в первый раз «обмениваются любезностями» публично.

Тина Канделаки в свойственной ей манере намекнула комментатору Василию Уткину на гомосексуальность. Подобным образом Тина ответила на едкую критику ее работы. Спортивный журналист отметил коллегу по цеху под видео с колумбийской девушкой-фристайлером, которая демонстрирует аудитории свои трюки, и заявил, что когда немолодая девушка страдает от безделия, она все равно умудряется радовать глаза и сердце.

«А в России приходится возглавлять Матч-ТВ и пустословить в Телеграмме», — заявил Уткин, намекая на Канделаки.

Тина также не смогла удержаться от ответа. В личном Telegram-канале Канделаки, использовав манеру Уткина, парировала, что одинокий мужчина в возрасте «чаще всего нетрадиционной сексуальной ориентации» или имеет проблемы в сексуальном плане.

«К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», — призвала она к здоровому образу жизни.

Отметим, что конфликт между Канделаки и Василием существует уже давно. Еще в 2015 году Уткин нелестно высказывался о ведущей после того, как та пришла к руководству телеканала «Матч-ТВ». Канделаки выпады не игнорировала и по достоинству оценила фигуру Уткина.