ЗВЕЗДЫ

36-летняя Юлия Ковальчук призналась в любви к возрасту

Певица заявила, что женщины, достигшие этого порога, приобретают особую магию.

36-летняя Юлия Ковальчук призналась в любви к возрасту
Юля Ковальчук/Фото: https://www.instagram.com/p/B3MzfD6Cebn/

36-летняя певица Юля Ковальчук призналась в любви к своему возрасту. В личном микроблоге в Instagram она рассказала, что не боится цифр, указанных в паспорте. Ковальчук отметила, что для нее возраст выступает синонимом осмысленности, свободы и мудрости. Достигнув порога в 30 лет, Юля разобралась, с кого она может брать пример.

Ковальчук отметила, что зрелость украшает женщину: окружающие начинают ощущать в них какую-то магию, которая неподвластна людям младшего возрастного диапазона. Сейчас, по мнению Юли, красота женщины заключается уже не во внешних параметрах, а в собственных ощущениях.

«Эта особая женская уверенность и магия, которая не в прическе и вырезе декольте, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30-ти. В общем, девочки, за нас», — высказалась артистка.

Многие подписчики согласились с певицей и отмечают, что стремятся учиться у более старшего поколения, чтобы совершенствовать себя. «Все еще молодая и красивая, но не глупая», «Юля, после 40 еще интереснее. Жизнь – это великое чудо», — пишут они.

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36-летняя Юлия Ковальчук призналась в любви к возрасту
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