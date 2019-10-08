«Престарелая училка»: Гузеевой срочно предложили переодеться

На Первом канале стартовал новый сезон передачи «Давай поженимся!». В первом выпуске, вышедшем 7 октября, несмотря на слухи о возможном уходе Ларисы Гузеевой, появилась тройка неизменных ведущих – сама актриса, астролог Василиса Володина и профессиональная сваха Роза Сябитова. Вопреки тому, что на передачу пришли яркие герои, многие зрители предпочли обратить свое внимание на внешний вид ведущих. Некоторые дамы отметили, что и Гузеева, и Сябитова, и Володина выбрали неудачные образы для шоу, и посоветовали им обратиться к стилистам. Возможно, не все знают, но у ведущих шоу есть помощники, отвечающие за их стиль в кадре.

Одна из внимательных женщин заметила, что на плече Розы Сябитовой с завидной периодичностью «сидит» искусственный цветок. Зрительница попросила сваху избавиться от него как можно скорее, потому что «он уже всем надоел».

Больше всего критики досталось Ларисе Гузеевой. Аудитории не понравился ни новый цвет волос актрисы, ни одежда для эфира. Комментаторы заявили, что звезде срочно нужно вернуться к темному оттенку, а также отказаться от яркого макияжа. Некоторые и вовсе не церемонились в выражениях и заявили, что Гузеева пребывает в образе «престарелой училки».

Сами ведущие на критику в Сети пока не отреагировали. Ранее же Лариса Гузеева отмечала, что новый цвет волос ее устраивает. Плюсом в своей внешности она также считает насыщенный бронзовый загар.