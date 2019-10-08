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Бородина надеется растрогать мужа песней чужого сочинения

Телеведущая записала композицию в студии.

Бородина надеется растрогать мужа песней чужого сочинения
Ксения Бородина и Курбан Омаров женаты с 2015 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пока поклонники Ксении Бородиной думали, что у нее произошел разлад с супругом-бизнесменом, в семье телеведущей царят гармония и любовь. Недавно, чтобы выразить мужу свои чувства, звезда ТВ заказала в одной из музыкальных студий песню для него. Умельцы сочинили, исполнили и записали трогательный трек.

«Мы за тобой, как за стеною.

В дочкиных глазках — папино море.

Нет нежнее, внимательнее мужа.

Горжусь, дорожу, люблю… Твоя Ксюша», — поется в песне.

Бородина выложила в Instagram ролик, смонтированный специально для этого трека из семейного видеоархива, и восторженно поблагодарила создателей композиции.

«Эта песня — подарок моему мужу и еще одно напоминание о том, как сильно я его люблю и ценю все то, что есть между нами!» — написала Ксения.

Напомним, совсем недавно они с мужем вернулись из путешествия по Калифорнии, где телеведущая чувствовала себя по-детски счастливой. Если летом у пары и были натянутые отношения, то сейчас от этого не осталось и следа. Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым, у них растет 3-летняя дочка Теона.

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Бородина надеется растрогать мужа песней чужого сочинения
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