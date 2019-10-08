Бледанс не побоялась показать глубокие старческие морщины

Пока все восхищаются, как молодо выглядит 50-летняя актриса Эвелина Бледанс, она снимается в образе бабушки, составляющей завещание. Артистка выложила в Instagram кадр со съемок, где ее лицо испещрено старческими морщинами. Гримеры постарались на славу.

«Сходила в баню, и ботокс засосался», — иронично подписала снимок звезда экрана, отметив на нем множество своих коллег, среди которых Полина Гагарина, Максим Галкин, Ольга Бузова, Павел Воля и другие.

Вдобавок актриса оставила товарищам жирный намек в виде хештэгов #пластическаяхирургия и #всетамбудем. Ранее Бледанс не скрывала, что положительно относится к пластике и пользуется «уколами красоты». Сама Эвелина считает, что красоту и молодость нужно поддерживать всеми доступными средствами, тем более что косметология в последние годы сделала ощутимый рывок.

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А вы тоже всеми доступными способами бережете молодость?