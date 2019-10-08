ЗВЕЗДЫ

Бледанс не побоялась показать глубокие старческие морщины

Актрисе понадобился возрастной грим для новой роли. Выглядит очень убедительно.

Бледанс не побоялась показать глубокие старческие морщины
Эвелина Бледанс «состарилась» на камеру. Фото: globallookpress.com

Пока все восхищаются, как молодо выглядит 50-летняя актриса Эвелина Бледанс, она снимается в образе бабушки, составляющей завещание. Артистка выложила в Instagram кадр со съемок, где ее лицо испещрено старческими морщинами. Гримеры постарались на славу.

«Сходила в баню, и ботокс засосался», — иронично подписала снимок звезда экрана, отметив на нем множество своих коллег, среди которых Полина Гагарина, Максим Галкин, Ольга Бузова, Павел Воля и другие.

Вдобавок актриса оставила товарищам жирный намек в виде хештэгов #пластическаяхирургия и #всетамбудем. Ранее Бледанс не скрывала, что положительно относится к пластике и пользуется «уколами красоты». Сама Эвелина считает, что красоту и молодость нужно поддерживать всеми доступными средствами, тем более что косметология в последние годы сделала ощутимый рывок.

А вы тоже всеми доступными способами бережете молодость?

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звездный образкрасота и молодостьмолодость и красотаморщиныЭвелина Блёданс
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Бледанс не побоялась показать глубокие старческие морщины
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