Максим Матвеев не на шутку напугал сына историей о треснувших губах

Актер Максим Матвеев в Instagram рассказал смешную историю о своем старшем сыне Андрее. Мальчику в этом году исполнилось семь лет и он пошел в первый класс. Как сказал актер, он всегда старается облегчить ребенку эмоции, когда тот поссорился с другом, поцарапался, обиделся на кого-то.

Однажды вместе с сыном актер сидел и завтракал перед школой. В это время мальчик пожаловался на ранку на губе. Он сказал, что она у него сильно болит. В ответ он рассказал Андрею историю из своей юности.

«Вот помню, когда я бегал на морозе, иногда так трескались губы… Прямо такие серьезные ранки были, как будто губа раздваивалась… и ничего, потом заживала…» — заявил актер. В это время он повернулся к своему ребенку. Тот замер. «Сидит с недонесённой до рта ложкой, глаза «по 5 копеек». При этом сын сказал отцу: «Пап. Да у вас было пострашнее, чем во времена динозавров!»

Напомним, что у Матвеева и его супруги, известной актрисы Елизаветы Боярской, двое детей. Второй сын родился в декабре 2018 года. Ребенка в звездной семье назвали Григорием.