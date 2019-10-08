ЗВЕЗДЫ

Заботливый Купер отвел двухлетнюю дочь на футбол

Актера заметили на одном из матчей в США. Он поднимал кроху над бортиком, чтобы она не пропустила ничего важного.

Заботливый Купер отвел двухлетнюю дочь на футбол
Брэдли Купер. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк и Брэдли Купер продолжают хранить молчание на фоне слухов о расставании. Они не появляются вместе уже пять месяцев. Более того, модель переехала жить в Нью-Йорк с дочкой Леей. Однако когда девушка занята или вынуждена уехать в командировку, то за их наследницей приглядывает актер. Купера на днях заметили во время прогулки с двухлетней девочкой. Он, как заботливый отец, нес ее на руках.

А 6 октября звезда Голливуда был замечен на футбольном матче. Он разместился в VIP-ложе. Примечательно, что дочку актер взял с собой. Ради этого Брэдли привез кроху на стадион в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он был облачен в серую футболку и темную кепку. Но даже в таком наряде его узнали поклонники и папарацци. Им удалось заснять момент, когда Купер поднял дочь над бортиком, чтобы она тоже насладилась игрой.

Лея была облачена в спортивный костюм. Ей нравилась царящая вокруг атмосфера, поэтому девочка улыбалась. Поклонники восхитились заботливым отцом. Они удивились тому, что кроха выдержала целый матч, в то время, как другие дети даже на детских спектаклях не всегда могут усидеть на одном месте. Брэдли вновь показал, что очень сильно любит свою наследницу. В это время Ирина Шейк проводила время с друзьями.

Модель делилась снимками, на которых то гуляла по городу, то веселилась у себя дома с другом, дизайнером, Реккардо Тиши. А на следующий день девушка позировала с одним из самых привлекательных мужчин в мире моды — стилистом Джорджем Кортиной. Она заверила, что они провели вместе утомительный рабочий день.

А вы переживаете за отношения Шейк и Купера?

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Заботливый Купер отвел двухлетнюю дочь на футбол
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