Галкин вслед за Пугачёвой поздравил дочку 59-летнего Николаева

Шоумен Максим Галкин вслед за супругой — 70-летней Аллой Пугачевой — поздравил наследницу Юлии Проскуряковой с днем рождения. 8 октября дочке 59-летнего композитора Игоря Николаева исполнилось четыре года. На личной страничке в Instagram мама юной именинницы опубликовала свежую фотоподборку, поделившись любимыми снимками Вероники.

«Поздравляем нашу очаровашку», — обратилась к имениннице Примадонна отечественного шоу-бизнеса. «С Днем рождения, Вероника! Будь счастлива!» — вторит поздравлениям Аллы Борисовны шоумен Максим Галкин.

А вот 48-летняя Кристина Орбакайте решила поздравить супругу Игоря Николаева — Юлию Проскурякову, которая делает все для того, чтобы ее маленькая дочурка всегда чувствовала материнскую заботу и любовь.

«Юлечка, поздравляю!!» — лаконично добавила Кристина.

Сама Орбакайте, как многодетная мама, не понаслышке знает, что такое забота о наследниках. Старшие сыновья певицы: 28-летний Никита Пресняков и 21-летний Дени Байсаров — живут самостоятельно и не зависят от помощи родителей. Дочка исполнительницы, семилетняя Клавдия, пока еще нуждается в маминой опеке.