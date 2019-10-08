ЗВЕЗДЫ

Орбакайте назвала четырехлетнюю дочь Николаева «ангелочком»

Певец поделился трогательными фото с подросшей наследницей.

Орбакайте назвала четырехлетнюю дочь Николаева «ангелочком»
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. фото: globallookpress.com

Игорь Николаев обрел счастье, когда женился в третий раз. Вот уже девять лет он живет в браке с Юлией Проскуряковой. Певица в 2015 году подарила ему дочь Веронику. Также от первой жены у артиста есть взрослая дочь Юлия, которая живет в Майами. Мужчина признавался, что, вновь став отцом, он еще более трепетно относится к ребенку, переживает за него.

8 октября Веронике исполнилось четыре года. Николаев поздравил свою наследницу в соцсети. Он опубликовал несколько фото с именинницей. На одном из кадров девочка оставляет автограф на зеркале, а на другом в джинсовом костюме стоит с набором машинок в руках. А на селфи кроха запечатлена в ободке с гривой единорога. Конечно, на одном из фото Игорь Юрьевич держит на руках свою дочку и улыбается.

«Любимое солнышко! 4! Вероника оставляет „автограф“ на зеркале Любви! Счастья, любви и мира тебе, доченька!» — с нежностью обратился к наследнице певец.

Кроху поздравили коллеги и друзья звездной пары. «Поздравляем нашу очаровашку», — написала Алла Пугачева. «Ура! С днём рождения, ангелочек», — присоединилась Кристина Орбакайте. Похоже, что маленькая Вероника умилила артистов.«Игорёк, с днём рождения и Веронику, и Юлечку, и тебя со Светланой Митрофановной! Будьте здоровы и счастливы!» — обратился к отцу именинницы Игорь Крутой.

фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Напомним, что Николаев близко дружит с Примадонной. Он часто бывает у нее дома, когда певица устраивает посиделки. Также артист не раз делился архивными снимками с Аллой Борисовной. За время работы на сцене они не раз сталкивались на гастролях и в обычной жизни.

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Звездные детиИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия Проскурякова
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Орбакайте назвала четырехлетнюю дочь Николаева «ангелочком»
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