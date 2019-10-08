ЗВЕЗДЫ

Обнаженная Анджелина Джоли потеснила Мадонну снимком в ванной

Голливудская актриса появится на обложке свежего номера журнала Madame Figaro.

Обнаженная Анджелина Джоли потеснила Мадонну снимком в ванной
Анджелина Джоли составила конкуренцию Мадонне ФОТ: Global Look Press

Экс-супруга Брэда Питта снова окунулась в водоворот рабочих будней. Она активно снимается в кино, появляется на премьерах своих работ и нашла время на фотосессию для французского издания.

44-летняя многодетная мать появится на обложке свежего номера Madame Figarо. Редактор издания Ричард Джанорио опубликовал сверстанный макет на своей странице в Instagram.

Анджелина Джоли, как обычно, вне конкуренции. Хищный взгляд, идеально белая кожа, легкий макияж – снимок распаляет фантазии поклонников. Но ничего пикантного, конечно же, не разглядеть. Обнаженное тело актрисы скрыто непрозрачной водой, на поверхности только руки, ноги и голова.

Кстати, от украшений, как и от одежды, Джоли тоже отказалась, оставив на руке элегантный браслет.

Работа фотографа напомнила подписчикам аналогичный снимок Мадонны, сделанный для июньского номера Vogue. Но конкуренции между звездами не возникло, первенство осталось за Анджелиной Джоли, сообщает Пятый канал.

Певица появилась на обложке Vogue British
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Обнаженная Анджелина Джоли потеснила Мадонну снимком в ванной
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