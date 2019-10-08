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Победившие онкологию Рыбин и Сенчукова отпраздновали очередную годовщину

Пара вместе победила страшную болезнь.

Победившие онкологию Рыбин и Сенчукова отпраздновали очередную годовщину
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. фото: globallookpress.com

Наталья Сенчукова познакомилась с Виктором Рыбиным в 1990 году, а свадьбу они сыграли только через восемь лет. Весной этого года влюбленные рассказали, как смогли побороть онкологию. Так вышло, что и Натальи, и у Виктора был рак кожи. Первое время они не обращали внимание на пятна и новообразования, а когда обратились к врачам, то узнали про онкологию. Артистам понадобилось пять лет, чтобы излечиться от недуга.

Теперь Сенчукова и Рыбин избегают солнца и заботятся о своем здоровье. 8 октября они отпраздновали годовщину отношений. В соцсети певица опубликовала архивное фото с венчания, которое состоялось в 2009 году. В кадре девушка в облегающем белом платье с глубоким декольте целуется с мужем.

«Осенний поцелуй после…. 19-ти лет совместной жизни», — написала Наталья.

Поклонники и друзья поздравили пару с такой важной датой. Они восхищаются идиллией, которая царит между супругами даже спустя 20 лет отношений. «Молодцы! Сберегли свою любовь и остались верны ей!», «Счастья вам и взаимопонимания!», «Будьте и дальше счастливы и любимы», «Вы очень красивая, приятная, интересная, просто замечательная пара!», «Вы такие молодцы!!! Вот уж воистину и в радости и в горести, реальная любовь, не напоказ!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у супругов есть сын Василий. Он учится во МГИКе на режиссера. Ранее в интервью для Teleprogramma.pro Сенчукова раскрыла секрет крепких отношений. «Секрет нашего семейного счастья в том, что мы разговариваем друг с другом, а не копим обиды», — признавалась она.

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Победившие онкологию Рыбин и Сенчукова отпраздновали очередную годовщину
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