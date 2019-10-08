Поправившаяся Чехова обиделась на подписчиков

Телеведущая Анфиса Чехова продолжает спорить со своими подписчиками в Instagram. Напомним, ранее из-за ее объемных нарядов поклонники стали писать звезде, что она располнела. Женщина ответила, что ее размеры одежды остаются 44–46, но нападки продолжились. Некоторые комментаторы уверены, что она носит 54-й.

В свежем посте теледива недоумевает, почему поклонники ей не верят, ведь она всегда честна с ними. Ведущая призналась, что всегда безразлично относилась к цифрам, свободно называла свои возраст, вес, рост и размеры.

«Но моя правда почему-то не всех устраивает. И меня регулярно обвиняют во вранье, — пишет Анфиса. — Мое обостренное чувство справедливости не дает мне спокойно на все это взирать, потому что честность — это мой главный изощренный недостаток».

Опыт прожитых лет уверил Чехову, что правда никому не нужна, а вокруг полно притворных и лживых людей. Ей странно, что подписчики, которые давно следят за ее жизнью, не замечают ее честности и не ценят этого качества ведущей.

«Странно, что за все эти инстагоды я не заслужила вашего доверия», — резюмировала Анфиса, отметив, что нежелание некоторых людей верить ей не очень ее волнует.

А вы верите Чеховой?