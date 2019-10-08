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С днем рождения: Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото жены

8 октября у певицы Регины Бурд день рождения.

С днем рождения: Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото жены
Сергей Жуков и Регина Бурд поженились в 2007 году. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

8 октября солист «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравил свою жену Регину Бурд с днем рождения. Супруге артиста исполнилось 34 года. Певец опубликовал в Instagram трогательное стихотворение, посвященное своей любимой, и подкрепил романтические строки ее фотографией. На снимке женщина изображена обнаженной, игриво прикрывающей летней шляпой интимные места.

«Ты всегда для меня совершенна.

Бог тобою меня наградил.

Даже там, где-то в новой вселенной,

Я бы снова тебя полюбил…» — признается Жуков в стихах.

Напомним, это второй брак артиста, у пары трое детей. Регина Бурд — бывшая солистка ВИА «Сливки». Они поженились в 2007 году, а через десять лет обвенчались в церкви, когда Сергей принял православие. Сколько бы лет не прошло, певец продолжает трогательно признаваться в любви своей суженой.

А как вы поздравляете своих любимых?

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брак и семьяРегина БурдСергей ЖуковСергей Жуков и Регина Бурд
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С днем рождения: Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото жены
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