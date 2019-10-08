ЗВЕЗДЫ

Поклонница завязала Билану шнурки прямо во время концерта

Дима поблагодарил женщину и пообещал ей сюжет в новостях.

Поклонница завязала Билану шнурки прямо во время концерта
Дима Билан знает, как общаться со зрителями. Фото: globallookpress.com

7 октября у певца Димы Билана состоялся концерт в Омске в рамках его тура по городам России. Артист сам удивляется, но ни одно шоу не обходится без сюрприза. В этот раз, общаясь со зрителями, он подошел к краю сцены и вдруг заметил, что на одном из его белых ботинок развязался шнурок. Исполнитель присел, чтобы его завязать, но с микрофоном в руке это сделать было не так-то просто. Ему тут же на помощь пришла взрослая женщина, сидевшая в первом ряду.

Дама встала и, положив рядом букет цветов, который принесла артисту, принялась завязывать ему шнурки, чтобы певец мог продолжить общаться с публикой. Билан немного оторопел от подобной заботы, но мешать поклоннице не стал. Зал же при этом разразился бурными овациями.

«Не переживайте, если про нас напишут новости, что вы, наконец, научили меня завязывать шнурки. Или еще чего-нибудь…» — обратился Дмитрий к женщине, а после сделал с ней селфи.

Видео с этим инцидентом артист опубликовал в Instagram. Чтобы не обманывать его ожиданий — вот, пожалуйста, новость.

А вы бы помогли звезде в такой неловкой ситуации?

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Дима Биланконцертконцертный туробувьОмск
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Поклонница завязала Билану шнурки прямо во время концерта
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