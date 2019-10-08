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Блёданс заявила, что устала от каблуков и нарядов «в обтяжку»

Знаменитость решила поэкспериментировать с образом, составив новый осенний look.

Блёданс заявила, что устала от каблуков и нарядов «в обтяжку»
Эвелина Бледанс (Фото: Globallookpress.com)

50-летняя Эвелина Блёданс отправилась за покупками, посетив презентацию обуви. Ведущая программы «Человек-невидимка» решила обновить зимний гардероб новыми утепленными сапожками. При этом знаменитость не смогла отказать себе в фотосессии, представ перед объективом фотокамеры в непривычном для себя образе.

Так, артистка решила поэкспериментировать со стилем, составив новый осенний look. Для выхода в свет Блёданс выбрала одноцветное удлиненное платье-тунику с принтом, плотные алые колготки, бейсболку и кроссовки. По словам Эвелины, ей на время захотелось отказаться от туфель на шпильках и высокой платформе, облегающих нарядов.

«Мое?! Не мое?! Но, мне прямо комфортно сейчас в таком живется. Надоело в обтяжку, в каблук, напоказ! Надолго ли?!» — задалась риторическим вопросом телеведущая.

К слову, в недавнем интервью Блёданс заявила, что красота требует серьезных инвестиций: любая косметическая процедура в салоне обходится недешево, и не каждая женщина сможет тратить на себя деньги из семейного бюджета. Однако сама Эвелина полагает, что лучше сэкономить на новой сумке или пальто, чем отказаться от профессионального ухода. Когда знаменитость ездит в Турцию, она обязательно ходит в местные бани на пилинг. Разумеется, заранее проконсультировавшись с косметологом. Не забывает телеведущая и о пользе массажа.

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Звездный стильмода и стильЭвелина Блёданс
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Блёданс заявила, что устала от каблуков и нарядов «в обтяжку»
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