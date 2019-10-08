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После трагедии в детстве Шишкова потеряла дар речи

Модель призналась, что родители водили ее к докторам, но ничего не помогало. Такой силы был стресс.

После трагедии в детстве Шишкова потеряла дар речи
Алена Шишкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B269Z_XpY3i/

Экс-возлюбленная рэпера Тимати рассказала о приобретенном страхе, из-за которого она разучилась говорить. Алена Шишкова вспомнила, что в 12 лет семья потеряла общую любимицу –кошку. Из-за пережитого ужаса Алена отказалась разговаривать. Модель вспомнила, что исчезновение домашнего животного стало для нее настоящим потрясением – даже когда она сама изъявляла желание сказать что-то, у нее не получалось. Чтобы хоть как-то взаимодействовать с внешним миром, Шишкова записывала все свои мысли в личный дневник. Девушка каждый день открывала его и конспектировала самые сокровенные тайны.

Обеспокоенные родители поспешили показать Алену врачам. Те же только разводили руками, не зная, чем можно помочь. Не спасали также уговоры и обещания дорогих подарков. Вылечить девушку удалось совершенно случайно – во время игры в компьютерную страшилку Шишкову напугало некое «кричащее лицо».

«Я от страха перевернулась со стула и закричала. Речь вернулась. После этого я не перестала вести дневники, все они у меня сохранены. И, возможно, когда-нибудь я их даже опубликую», — рассказала она.

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После трагедии в детстве Шишкова потеряла дар речи
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