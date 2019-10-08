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Поседевшая Фандера отказывается красить волосы

Сама красавица-актриса объяснила это желанием быть собой.

Поседевшая Фандера отказывается красить волосы
Оксана Фандера/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Tuz1Bl6AnXMCk_i9kkGFaP8tPVvJYt2cGB0Q0/

Актриса Оксана Фандера отказывается красить волосы. Снимок, на котором она демонстрирует седые локоны, знаменитость опубликовала в личном микроблоге в Instagram. Сделан он был во время отдыха в Грузии. Поклонники творчества Фандеры поспешили обратить внимание на пушистые и седые волосы актрисы и задали вопрос, почему она перестала красить их. Фандера ответила, что это связано с желанием быть собой.

Чуть позже Оксана также прояснила, что не стесняется возрастных изменений. Чтобы подчеркнуть естественный серебристый цвет волос, она прибегнула к специальному тонированию, которое скрасило переход от корней к кончикам. ««Свои корни так уже отросли, что стали требовать себе в компанию концы», — резюмировала она.
Фолловеры же спешат восхититься выбором актрисы и пишут, что уважают ее за естественность. Многие отмечают, что естественный цвет 51-летней артистке идет даже больше.

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Поседевшая Фандера отказывается красить волосы
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