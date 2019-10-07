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«Подранки» с «переломанными крыльями»: Ирина Безрукова обратилась к друзьям

Актриса поделилась фото пятилетней давности и поразмышляла о простых радостях жизни.

«Подранки» с «переломанными крыльями»: Ирина Безрукова обратилась к друзьям
Ирина Безрукова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Ирина Безрукова решила порассуждать о непреходящих ценностях. На своей странице в Instagram она выложила собственную фотографию, сделанную в 2014 году. На ней актриса изображена сидящей на берегу Байкала на закате. 

В тексте, сопровождающем фотографию, актриса делится воспоминаниями о том дне, когда был сделан снимок. «ядом друзья.. Волшебный Ольхон..Коля Тарханов — снимает фото… Байкал, костёр , шутки и вкусный омуль… Тонкие чувства, чувство гармонии со всем миром, закат, свежий ольхонский бриз…» Актриса признается, что хорошо помнит этот день, а также утверждает, что ценит всех, кто рядом. 

Себя и своих друзей Безрукова называет «подранками» с «переломанными крыльями». При этом она пишет, что ни она, ни люди, которые ее окружают, не утратили веру в жизнь и людей. «Верю , что все ещё может стать светлее и гармоничнее.. Не будет как прежде, это я знаю.. Но хочется думать, что будет все же лучше , чем сейчас…» — подводит итог актриса. 

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«Подранки» с «переломанными крыльями»: Ирина Безрукова обратилась к друзьям
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