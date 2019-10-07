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Пока Пугачева сидит с детьми, Галкин «накрыл поляну» для поклонницы

Комик в настоящее время гастролирует по России.

Пока Пугачева сидит с детьми, Галкин «накрыл поляну» для поклонницы
Пугачева и Галкин. Фото КП/ Global look press

Максим Галкин отправился в большое турне по России. Он уже выступил в Тюмени, Омске и Новосибирске. Впереди – Оренбург, здесь его концерт состоится 10-го октября. Подробностями гастролей комик делится в своем личном блоге.

Практически все они носят спокойный рабочий характер: Галкин отчитывается где побывал и благодарит публику за хороший прием.

Но одна из его публикаций в stories Instagram выбилась из общего ряда. Артист разместил видео из ресторана. В кадре он сидит за одним столом с симпатичной девушкой по имени Инна. Для нее он «накрыл поляну», как выразился сам артист. Оказалось, что Максим таким образом решил поздравить победительницу одного из своих конкурсов в Instagram.

Отметим, что супруга Галкина Алла Пугачева в настоящее время находится с детьми. С Лизой и Гарри она недавно сходила в Московский планетарий. Позже, с обеими дочерями, она нанесла визит подруге Алине Редель в день ее рождения.

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Пока Пугачева сидит с детьми, Галкин «накрыл поляну» для поклонницы
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