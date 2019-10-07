ЗВЕЗДЫ

Лиза и Гарри Галкины сфотографировались с тетей Клавой

Дочь Орбакайте всего на год старше своих племянников.

Лиза и Гарри Галкины сфотографировались с тетей Клавой
Лиза и Гарри Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

В Сети разгорелось горячее обсуждение новой фотографии звездной семьи Пугачевой. Ее опубликовала фанатская страничка Лизы Галкиной. На снимке запечатлена младшая дочь Пугачевой, ее брат Гарри и их тетя Клавдия Земцова.

Не секрет, что семья у Пугачевой очень нестандартная. Самой Примадонне 72 года, ее мужу Максиму Галкину – 43. Старшей дочери Кристине Орбакайте – 48 лет. Младшей Лизе, а также ее брату – по 6 лет. Внучке Клавдии, дочери Кристины и тете Лизы и Гарри, 7 лет. Вот такая забавная математика.

«Дядя и тетя с племянницей», «Весело там у вас», «Клавдия с тетей Лизой и дядей Гарри», «Счастливы вместе! Дяди, тети… какая разница?», «Настоящие обычные детки со сбитыми коленками! Радует эта простота!», «Дети симпатичные. Им втроем, конечно, весело!», «Счастье – вот оно!» — отметились фолловеры в комментариях.

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Лиза и Гарри Галкины сфотографировались с тетей Клавой
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