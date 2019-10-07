Лиза и Гарри Галкины сфотографировались с тетей Клавой

Дочь Орбакайте всего на год старше своих племянников.

В Сети разгорелось горячее обсуждение новой фотографии звездной семьи Пугачевой. Ее опубликовала фанатская страничка Лизы Галкиной. На снимке запечатлена младшая дочь Пугачевой, ее брат Гарри и их тетя Клавдия Земцова.

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Не секрет, что семья у Пугачевой очень нестандартная. Самой Примадонне 72 года, ее мужу Максиму Галкину – 43. Старшей дочери Кристине Орбакайте – 48 лет. Младшей Лизе, а также ее брату – по 6 лет. Внучке Клавдии, дочери Кристины и тете Лизы и Гарри, 7 лет. Вот такая забавная математика.