«Думала, что с ума сойду»: старшую дочь Бородиной экстренно прооперировали

Ксения Бородина на днях вернулась из поездки по США. Детей с собой в путешествие она не брала, так как у них началась школа. Для звезды это был шанс провести время с мужем. Однако, как оказалось, ведущая «Дома-2» очень вовремя оказалась дома. В минувшую пятницу, 4 октября, девочке стало плохо на уроке. Ее экстренно госпитализировали, а затем врачи сообщили родителям, что 10-летней Марусе нужна операция.

больше по теме Бородина устроила для мужа романтический вечер в Калифорнии Ведущая «Дома-2» нашла уютнейший коттедж и позвала любимого любоваться закатом.

В соцсети Бородина сообщила, что все прошло успешно. Она не стала скрывать, что очень переживала за наследницу. «Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала», — заявила телеведущая.

«Я думала, что с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла… когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребёнок… оказалось у нас аппендицит. Ничего не предвещало. Хорошо, что все успели. Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда, спасибо врачам все сделали быстро», — поделилась Ксения.

При этом она отметила, что беда не приходит одна. На днях ее младшая дочь Теона заболела. По словам звезды, девочка подхватила вирус. Бородина рада, что находится рядом со своими детьми в такой непростой для них период. Поклонники поддержали телеведущую. Они попросили ее не переживать, так как многие детям вырезают аппендицит. Но одна из подписчиц, которая не поняла, какое еще решение нужно было принимать в такой ситуации, вывела девушку из себя. «То есть ещё варианты были? Типа сам рассосётся», — с иронией спросила она.