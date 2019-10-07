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Дарья Клюкина получила награду за новую песню

Прямо на свадьбе в Италии девушке вручили золотой диск за трек «Равновесие», который прослушали более миллиона раз.

Дарья Клюкина получила награду за новую песню
Дарья Клюкина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Несколько дней назад поклонники Дарьи Клюковой живо обсуждали ее пышную свадьбу. Модель устроила торжество по случаю бракосочетания с топ-менеджером Владимиром Чоповым на вилле в Италии. Торжественную часть вел Николай Басков. Он же исполнил несколько своих хитов. Пением пару и гостей порадовал и Дима Билан. Однако впереди Дарью ждал еще один сюрприз. 

Во время празднования Клюкиной вручили золотой диск. Награда символизирует миллион прослушиваний ее первой песни под названием «Равновесие». По этому случаю Дарья разместила специальный пост на своей странице в Instagram. «Моя первая награда за 1 млн прослушиваний трека «Равновесие». Благодарю своих наставников @andrianmusic и Александра Слинченко, а также вас всех за поддержку и обратную связь. Я это очень ценю!» — написала она. 

Подписчики Дарьи поздравили ее с новым достижением. «Даша, вы волшебная! Очень Очень искренняя и настоящая! Счастья вам!», «Молодец, Дашенька. Желаю тебе дальнейших успехов. Очень люблю тебя», «Поздравляю!!! Была уверенна в успехе. Ждём новых треков!!!» — пишут фолловеры. 

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Дарья Клюкина получила награду за новую песню
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