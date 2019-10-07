«Все мои песни — навоз»: Костюшкин ответил хейтерам в стихах

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, с 2012 года занимающийся сольным творчеством, похоже, открыл для себя новый способ заработка популярности — самоиронию. Накануне, певец радовался, что под его хит танцуют бабушки на провинциальных дискотеках, а 7 октября он выложил в Instagram стихотворение о том, что его песни сравнивают с фекалиями.

«Меня обвиняют и хают давно, Что все мои песни — навоз и говно. Скажу без унынья и лени: На них растут поколенья! Поясню, кто умом не вывозит, — Всё, б…, растет на навозе», — зачитал на видео Стас.

Подписчики Костюшкина восхитились его артистизмом и самоиронией. Того и гляди, 48-летний певец может стать новым «поэтом Инстаграма», как Сергей Шнуров или Семен Слепаков.

А вам понравилось стихотворение Стаса?