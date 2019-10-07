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«Все мои песни — навоз»: Костюшкин ответил хейтерам в стихах

Экс-солист «Чай вдвоем» иронично отозвался о своем нынешнем творчестве.

«Все мои песни — навоз»: Костюшкин ответил хейтерам в стихах
Стас Костюшкин сочинил ироничный стих. Фото: globallookpress.com

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин, с 2012 года занимающийся сольным творчеством, похоже, открыл для себя новый способ заработка популярности — самоиронию. Накануне, певец радовался, что под его хит танцуют бабушки на провинциальных дискотеках, а 7 октября он выложил в Instagram стихотворение о том, что его песни сравнивают с фекалиями.

«Меня обвиняют и хают давно,

Что все мои песни — навоз и говно.

Скажу без унынья и лени:

На них растут поколенья!

Поясню, кто умом не вывозит, —

Всё, б…, растет на навозе», — зачитал на видео Стас.

Подписчики Костюшкина восхитились его артистизмом и самоиронией. Того и гляди, 48-летний певец может стать новым «поэтом Инстаграма», как Сергей Шнуров или Семен Слепаков.

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Тэги:

новое стихотворениеновый стихСтас Костюшкинтворческая карьератворчествоЧай вдвоем
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«Все мои песни — навоз»: Костюшкин ответил хейтерам в стихах
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