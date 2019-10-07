Роза Сябитова одобрила сожительство перед свадьбой

По ее личному опыту и наблюдениям за парами, это полезный шаг перед заключением брака.

Телесваха Роза Сябитова положительно высказалась о сожительстве мужчины и женщины, как способе лучше узнать друг друга перед предложением о вступлении в брак. На собственном опыте ведущая программы «Давай поженимся!» утверждает некоторым людям полезно пожить вместе прежде в их паре прозвучат заветные слова.

«Ведь, некоторые мужчины могут быть потрясающими любовниками, но никуда не годными мужьями. Это имеет отношение и к женщинам», — пишет известная сваха в Instagram.

Совместное проживание, по ее словам, это нечто большее, чем распределение хозяйственных забот. Телеведущая посоветовала паре обязательно определить для этого периода конкретный срок, не больше года. К его концу оба влюбленных должны заново оценить свои отношения и решить, готовы ли они к брачным узам. Важно, чтобы им за время сожительства удалось добиться полного понимания.

Роза Сябитова спрашивает: а как думаете вы, стоит ли вступать в сожительство до свадьбы?