ЗВЕЗДЫ

По стопам сестры: Анна Бузова снялась в новом реалити-шоу

Родственница телеведущей недавно начала самостоятельно покорять российский шоу-бизнес. Она стала главной гостьей телепрограммы.

По стопам сестры: Анна Бузова снялась в новом реалити-шоу
Анна Бузова. фото: instagram.com/annabuzova/

Ольга Бузова, как известно, прославилась благодаря шоу «Дом-2». Свою любовь она так и не построила, но завоевала любовь зрителей и стала ведущей проекта. Когда девушка переживала развод с Дмитрием Тарасовым и начинала штурмовать шоу-бизнес, ее поддерживала сестра Анна Бузова. А вот в начале этого года, после празднования дня рождения звезды, девушки поссорились. Из Куршевеля они возвращались уже будучи в ссоре.

Что произошло между двумя близкими людьми до сих пор неизвестно. Однако теперь Анна развивает свой бизнес уже без участия сестры. Она также начала сниматься в рекламе и недавно предстал в звукозаписывающе студии. Возможно, что девушка замыслила составить конкуренцию своей сестре. Более того, на днях она стала звездой реалити-шоу. участвовать в телешоу. Бузова-младшая выступила приглашенным экспертом в новый проект «Модель XL».

«Скоро ждите меня на „Канале Ю“ в передаче „Модель XL“! Лично я влюбилась во всех участниц шоу. Наболтались, насмеялись и наснимались. Ну а я пошла лечиться. Вчерашняя ударная доза лимонов и чая не сильно помогли что-то», — поделилась девушка в соцсети.

Она также разместила фото со съемок. Анна предстала в бежевых брюках, белой рубашке и жакете. Образ она дополнила высокими ботинками на шнуровке, белыми перчатками и элегантной шляпкой с большими полями. Поклонники восхитились трудолюбием Бузовой-младшей. Они отметили, что не понимают, как она умудряется все успевать. Нашлись и те, кто обвинил девушку в том, что она пытается затмить свою родственницу. Они уверены, что Анна намеренно снялась в шоу, чтобы насолить сестре.

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Анна Бузовазвездные семьиОльга БузоваШоу "Дом-2"
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По стопам сестры: Анна Бузова снялась в новом реалити-шоу
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