Семенович предлагали 100 тысяч долларов за информацию о личной жизни

Анна Семенович продолжает усиленно скрывать детали личной жизни. О том, что многие журналисты интересовались ее романами, Анна рассказала в передаче «Опять ТОП-5». Фигуристка отметила, что на протяжении долгого времени умудряется скрывать своих мужчин от камер папарацци.

«Были журналисты, которые хотели все вызнать. Я им на это говорю: «Ребят, я понимаю, у вас своя работа. Sorry, но нет». Всех очень интересует, с кем спит Аня Семенович. С мужчиной!» — отмечает Семенович.

Певица отметила, что за многие годы ни об одном из ее возлюбленных информации в прессе не появлялось. Секретом своего успеха знаменитость считает ум – она открыто заявила, что не все блондинки похожи на глупышек.

«Мне даже 100 тысяч долларов предлагали. «Расскажи про всех своих мужчин» просили. Но это было чуть раньше, не сейчас – лет 6-7 назад», — вспомнила Семенович.

Сейчас Анна по-прежнему скрывает своего избранника. Не известны ни сфера его деятельности, ни имя, ни даже детали внешности. Сей факт Семенович считает личным успехом.