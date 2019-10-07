Не выдержала: Волочкова открыла комментарии в Instagram и снова закрыла

Почти год балерина жила без общения с подписчиками и прекрасно себя чувствовала.

Анастасия Волочкова пообщалась со своими подписчиками в Instagram. Правда, недолго. После почти годового «молчания» известная балерина открыла комментарии к своим постам, ответила на несколько вопросов поклонников, но быстро решила, что отказаться от переписок с фанатами было правильной идеей.

«Мне так хорошо жилось без этих комментариев уже почти год! В согласии с гармонией души, тела, любви и творчества. И я решила продолжать в том же духе, — написала 43-летняя артистка в свежем посте, вновь отключив возможность комментирования. — Я никогда не гналась за количеством лайков, комментариев и подписчиков. Желаю всем счастья и добра».

Волочкова отметила, что в ее жизни достаточно своего позитива и различных проектов, которые не позволяют ей такой роскоши, как пустая трата времени. Всем, кто хотел бы задать балерине личный вопрос, она посоветовала прочитать ее книгу «Плата за успех» — в ней якобы есть все честные ответы.

Добавим, что недавно артистка схлестнулась в словесной перепалке с телеведущей Даной Борисовой. Та заявила, что Волочкова страдает от алкогольной зависимости.

Как вы считаете, правильно балерина делает, что экономит свое время, или ей нужно быть более открытой своим поклонникам?