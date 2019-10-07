«Нарядились в гангстеров»: Свиридова вывела в свет младшего сына Григория

Алена Свиридова несколько раз состояла в браке, но они в итоге закончились разводом. Уже около семи лет артистка строит отношения с Давидом Вардяном, но свадьбу играть они не планируют. Певица не скрывает, что разочаровалась в браке. А вот кто ее радует всегда, так это дети. Этим летом звезда увиделась со своим старшим сыном Василием и даже познакомилась с его невестой. 36-летний наследник артистки живет в Канаде, поэтому ему не часто удается видеться с родительницей.

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А вот младший сын знаменитости Григорий еще учится в школе. Ему 15 лет, но выглядит юноша уже взрослым. Накануне Свиридова вышла в свет и взяла наследника с собой. Они насладились премьерой постановки «Комедия о том, как банк грабили», которая состоялась в театре Московского дворца молодежи. Для появления на публике певица облачилась в черный костюм и белую рубашку. Наряд подчеркнул стройную фигуру 57-летней звезды. Григорий тоже предпочел надеть темный костюм, но из бархата.

Алена Валентиновна намекнула, что намеренно оделась с наследником в одной цветовой гамме.

«Вспомнила фильмы Чарли Чаплина. Настоящая комедия положений — хохотали, как в детстве. Блестящая актёрская игра, Настя Стоцкая, совершенно не узнаваемая, оригинальная постановка — в общем отличный семейный спектакль», — заверила она. «Мы с Гришей нарядились в гангстеров, как смогли», — добавила артистка.

Поклонники отметили, что Свиридова потрясающе выглядит. Также они считают, что ее сын вырос настоящим красавцем. «Сынуля, ну просто обалдеть, все девушки ваши», «Боже, какой мужчина, красавец», «Гриша уже такой взрослый», «Алена, какая вы женственная! И сынок вам под стать», «Бесподобные», — прокомментировали пост подписчики. Наш корреспондент тоже в гуще событий. Что звезды сказали о новом спектакли, что их впечатлило больше всего, читайте в специальной колонке.

А вы часто ходите в театр?