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Михаил Муромов спас девушку от преступника

О своем «подвиге» певец сам рассказал поклонникам.

Михаил Муромов спас девушку от преступника
Михаил Муромов. Фото: Михаил Фролов/КП

Михаил Муромов поведал поклонникам о необычном случае, который произошел с ним недавно в его доме. Артист зашел в подъезд и увидел, что какой-то мужчина прижал к стене девушку. Муромов незаметно подошел к преступнику со спины и ударил его. 

Михаил Муромов
Михаил Муромов. Фото: Михаил Муромов/КП

После этого певец предложил девушке как можно скорее покинуть место. Однако, выбежав на улицу и пробежав несколько метров, та неожиданно остановилась. Маньяк подбежал к Муромову и набросился на него с ножом. Певец смог уложить его одним ударом. 

Как рассказал певец в программе «Пока все дома», он переживал, что переборщил с силой удара. Поэтому он подошел и проверил, жив ли преступник. Как оказалось, тот просто потерял ориентацию. 

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"Пока все дома"маньякМихаил Муромовнасильникпреступник
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Михаил Муромов спас девушку от преступника
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