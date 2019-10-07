Михаил Муромов спас девушку от преступника

Михаил Муромов поведал поклонникам о необычном случае, который произошел с ним недавно в его доме. Артист зашел в подъезд и увидел, что какой-то мужчина прижал к стене девушку. Муромов незаметно подошел к преступнику со спины и ударил его.

После этого певец предложил девушке как можно скорее покинуть место. Однако, выбежав на улицу и пробежав несколько метров, та неожиданно остановилась. Маньяк подбежал к Муромову и набросился на него с ножом. Певец смог уложить его одним ударом.

Как рассказал певец в программе «Пока все дома», он переживал, что переборщил с силой удара. Поэтому он подошел и проверил, жив ли преступник. Как оказалось, тот просто потерял ориентацию.