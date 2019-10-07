Куркова призналась, что после 35 лет у нее «заплыла» талия и «полез» живот

Равшана Куркова еще в юности начала сниматься в кино. С того времени девушка повзрослела, но вот ее природная красота ничуть не изменилась. Она по-прежнему обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни единой морщинки. По словам самой артистки, она просто не обращает внимание на цифру в паспорте. А вот над своей физической формой звезда усердно работает. При этом она не скрывает, что отчасти ей помогает и генетика.

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Недавно Куркова заявила, что после 30 лет чудес не бывает. Тогда она призналась, что женщинам с возрастом нужно много работать над фигурой, чтобы привлекательно выглядеть. Позже актриса пояснила, что значили ее слова.

«Я всегда была худой. Повезло с конституцией. Поправиться для меня было проблемой, поэтому я могла не заниматься спортом, есть любую гадость, запивая ее сладкой газировкой, и особо не париться. После 35 лет халява закончилась. Ок, я все так же выглядела худой в одежде, но тело постепенно менялось — стала „заплывать“ талия, „полез“ живот, округлились ляжки», — рассказала Равшана.

Она не стала скрывать, что изменения ее фигуры не лучшим образом сказались на ее самооценке. По словам артистки, она сказала себе «стоп» и начала заново расставлять приоритеты. Первым делом девушка пересмотрела свой рацион питания и начала заниматься спортом.

«Тренируюсь минимум 4 раза в неделю. Перепробовала разные направления и остановилась на функционале с тренером плюс занятия йогой и стретчингом. Когда нет возможности доехать до зала, можно сделать ряд несложных упражнений дома», — поделилась звезда.

Она подчеркнула, что изменения увидела только спустя полгода. Теперь Куркова довольна своим телом, которое стало более гибким, чем 15 лет назад. По словам девушки, все, кто хорошо выглядит, прикладывают для этого усилия. Актриса старается в любой день найти хотя бы час на себя. При этом ей приходится отказываться от тусовок или идти в зал вместе лишнего часа в соцсетях. Равшана заверила, что никогда не поздно начать заниматься собой.

А вы занимаетесь спортом?