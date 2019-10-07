Анна Семенович страдает из-за дефицита европейской одежды в гардеробе

Певица и фигуристка призналась, что просто не может подобрать на себя одежду от именитых брендов из-за большой груди.

Анна Семенович пожаловалась, что не может купить себе брендовые вещи в Европе из-за большой груди. В передаче «Опять ТОП-5» Анна рассказала, что на грудастых девушек, таких, как она, именитые европейские дизайнеры не шьют одежду. Причиной этому она видит изменившиеся стандарты красоты – сейчас эталоном считаются очень хрупкие девушки, которые практически не имеют форм.

«У них по подиуму ходят очень худые девушки. Я не считаю, что это сексуально и красиво. Я вообще против этого. Хотя бы, потому что сейчас многие подростки-девчонки изнуряют себя диетами, ничего не едят, сидят на одной воде. У меня у многих подруг у дочерей такая проблема», — откровенно поведала Семенович.

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Несмотря на сложности с выбором одежды, своими параметрами Семенович довольна. Также она раскрыла секрет своего размера – Анна призналась, что грудь у нее пятого размера. Спустя же буквально пару мгновений экс-солистка «Блестящих» внесла коррективы и отметила, что на самом деле она носит «шестерку».