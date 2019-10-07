Поклонники обратили внимание на округлившийся живот Ани Лорак

Певица выступила с концертом в Серпухове, и фанаты заметили, что ее формы слегка изменились.

Ани Лорак в настоящий момент представляет в разных залах свою новую концертную программу DIVA. Так, на днях она выступила в Серпухове. Во время концерта во Дворце спорта «Надежда» артистка несколько раз сменила образы. Однако поклонники обратили внимание, что во всех нарядах у певицы виден небольшой животик.

Некоторое время назад Ани Лорак рассекретила имя нового возлюбленного. Им оказался Егор Глеб. Она не делится с поклонниками подробностями романа. Однако известно, что у певицы с саунд-продюсером серьезные отношения.

Ранее в интервью Ани Лорак говорила о том, что хотела бы подарить своей дочери от брака с Муратом Налчаджиоглу братика или сестричку. Однако никаких официальных заявлений о беременности певица не делала.