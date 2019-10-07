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«Как же круто ты похудел»: муж Нетребко стал выглядеть моложе на 20 лет

Юсиф Эйвазов не так давно смог сбросить более 26 кг и не стал на этом останавливаться.

«Как же круто ты похудел»: муж Нетребко стал выглядеть моложе на 20 лет
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. фото: globallookpress.com

Анна Нетребко не устает поражать поклонников своими яркими и стильными образами. Этой осенью она проводит время с семьей в США. Компанию оперной диве составляет сын Тьяго и родная сестра Наташа. В это время ее муж Юсиф Эйвазов находится на гастролях. В конце лета он предстал перед публикой, заметно похудев. Тогда тенор признался, что смог сбросить 26 килограммов и не намерен на этом останавливаться.

Похоже, что муж Нетребко продолжает усердно работать над своей внешностью. На новом фото он предстал еще более похудевшим, чем раньше. Артист вернулся в Нью-Йорк, где выступил на сцене Метрополитен-оперы. После удачной премьеры спектакля он решил отпраздновать это событие. В кадре Юсиф позирует в облегающем черном поло на кухне с бутылкой шампанского в руках. Наряд подчеркнул его мужественную фигуру.

«Отметили как полагается Турандот номер 2», — похвастался певец.

А вот подписчики обратили внимание на то, что Эйвазов стал очень стройным и подтянутым. «Ну, как же круто ты похудел», — восхитился дизайнер Игорь Гуляев. «Дааа… другой человек прям… будто парень 20-летний стал», «В какой вы шикарной форме!», «Прям любуюсь вами после похудения! Так держать», — прокомментировали пост поклонники.

Напомним, что ранее Юсиф признался, что роскошная женщина, которая находится рядом с ним, вдохновляет его на подвиги. Раньше, по словам артиста, у него никогда не было в жизни спорта, а теперь он регулярно занимается с тренерами. Муж Анны также признался, что так вошел в раж, что не собирается останавливается. Ему интересно, какого результата он может достигнуть.

фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official/

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Анна Нетребкозвездные диетыкрасота и здоровьеЮсиф Эйвазов
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«Как же круто ты похудел»: муж Нетребко стал выглядеть моложе на 20 лет
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