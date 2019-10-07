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Влад Кадони попытался поцеловать Бузову в гримерке «Дома-2»

Действие соведущего Ольга сняла на видео.

Влад Кадони попытался поцеловать Бузову в гримерке «Дома-2»
Влад Кадони/Фото: https://www.instagram.com/p/B2fEdTLJn74/

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони попытался поцеловать Ольгу Бузову в гримерке телепроекта. Действие коллеги звезда засняла на видео и выложила в stories в Instagram. Подписчикам девушка рассказала, что находится на работе, и в такую погоду предпочла бы оказаться дома в обнимку с собаками – Евой и Челси. Поскольку выполнить это желание невозможно, Ольга решила показать, что находится в гримерке вместе с Владом.

«Ты мне скажи, я хоть лучше компания, чем собаки? Или так себе? Или на одном уровне?», — задал прямой вопрос Кадони.

Ольга Бузова, Влад Кадони
Ольга Бузова, Влад Кадони/Фото: скриншот https://www.instagram.com/buzova86/

Бузова поспешила ответить магу, что, если честно, с мохнатыми любимцами дома ей лучше, ведь они ее целуют. Уже в следующую секунду Кадони воплотил желание Бузовой в жизнь – он наклонился, чтобы поцеловать ведущую в щеку. Несмотря на то, что такого жеста от Влада она не ожидала, Ольга все же успела отклониться в сторону. «Дурак!», — завопила Бузова, а затем обвинила соведущего в долгих сборах.

Отметим, что Кадони не в первый раз обвиняют в романах с коллегами по площадке. До этого поклонники проекта уверенно заявляли, что считают парой Влада и Ольгу Орлову. Ведущие, в свою очередь, восприняли эти комментарии как идею и принялись всячески намекать на чувства друг к другу.

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Влад Кадони попытался поцеловать Бузову в гримерке «Дома-2»
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