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Дважды разведенная Водонаева похвалила российских женщин

Соотечественницы стали проще относиться к разводам, считает телеведущая.

Дважды разведенная Водонаева похвалила российских женщин
Алена Водонаева высказалась о разводах. Фото: globallookpress.com

Звезда «Дома-2», телеведущая и модель Алена Водонаева написала в Instagram большой пост про разводы. 37-летняя женщина отметила, что подписчицы очень часто задают ей вопросы на эту тему, так как сама звезда уже дважды была замужем и дважды разводилась. Напомним, сейчас она живет одна с 9-летний ребенком и крутит новый роман.

Алена пишет, что, к ее сожалению, русским женщинам с детства втолковывают фразы: «Бьет, значит любит», «Лучше уж замужем, что люди-то скажут?», «Стерпится слюбится». Эти установки, по мнению модели, противоречат тому, что дамы должны быть счастливы в своей жизни. Вместо этого их пугают тем, что после 30 лет да ещё с детьми замуж их никто не возьмет.

Однако, Водонаева радуется, что эти тенденции проходят. По ее словам, пришло время не феминизма, а уважения к другому человеку и к себе. Женщины перестали бояться разводов.

«Сейчас мы не боимся уходить с ребёнком на руках, прокормим и достойно воспитаем. Не переживаем за то, кто же нас таких возьмёт замуж в 30+. Мы стали сильными, цельными. Мы стали теми, кем должны быть», — пишет телеведущая.

Она отметила, что замужество — это лишь малая часть жизни женщины. Если в остальных сферах у нее все прекрасно, то и развод можно легко пережить.

«А если муж — это ваше единственное увлечение, то, поверьте, я с такой женщиной тоже развелась бы», — резюмировала Алена.

Согласны с рассуждениями Водонаевой?

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Дважды разведенная Водонаева похвалила российских женщин
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