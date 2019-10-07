Мать Тимати вспомнила о нищем прошлом

Тимати всегда был известен как сын богатых родителей, представитель «золотой молодежи». Однако его родители далеко не всегда были состоятельными. В молодости им едва удавалось сводить концы с концами.

Симона и Ильдар поженились на 4-м курсе института, жили на стипендию вместе с родителями. Чтобы купить что-то из вещей, и речи не было, денег хватало только на еду и метро. И вот в конце курса случается чудо – Ильдара Юнусова приглашают в одну из арабских республик на практику.

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«Была зима. До этого момента я никогда не бывала в Шереметьево, да еще и в международном терминале. Мне казалось, что туда надо надевать все самое лучшее, а у меня вообще ничего не было… Клетчатое пальто, которое сшили в десятом классе с воротником из нутрии. Как же я его ненавидела! Я обула мамины сапоги «прощай, молодость», а на голову водрузила каракулевый берет сестры. В руках была моя единственная дерматиновая сумка, которая трескалась на морозе», — рассказала мама музыканта.

За границей Ильдар, чтобы сэкономить суточные (их выдавали долларами), питался одними макаронами и консервами. Однако домой он вернулся настоящим королем, похрустывая купюрами. На них Юнусовы смогли приобрести кожаные плащ и сапоги в валютном магазине «Березка». В советское время это было единственное место, где свободно продавались импортные вещи.