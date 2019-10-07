Вернувшаяся домой Бородина скучает по Америке

Ксения хочет, чтобы на родине тоже почти круглый год было тепло.

Вернувшаяся из солнечной Калифорнии в Москву с ее дождями, 36-летняя телеведущая Ксения Бородина затосковала по американскому солнцу.

«Как же мне хочется, чтобы у нас был такой же климат как в LA. Ну хорошо, можно, чтобы 28 декабря выпадал снег, мы Новый год бы отметили, в прорубь нырнули, и дальше опять вечное солнце», — написала звезда в Instagram, выложив очередное фото из поездки в США.

Бородина в очередной раз призналась, что она — метеозависимый человек и не может жить без солнца и тепла. Она отметила, что только из-за плохой погоды переехала бы из Москвы. К тому же осенью у нее снова начали болеть дети.

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Напомним, у Ксении две дочери: 10-летняя Маруся от первого супруга и 3-летняя Теона, родившаяся в нынешнем браке с бизнесменом Курбаном Омаровым.

А вы — метеозависимый человек?