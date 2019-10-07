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Шепелев обеими руками голосует за школьную форму

Дети должны меньше отвлекаться на модные шмотки, считает телеведущий.

Шепелев обеими руками голосует за школьную форму
Дмитрий Шепелев поддерживает необходимость школьной формы. Фото: globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев, отдавший сына Платона в английскую школу, заговорил о необходимости школьной формы. В Instagram он привел несколько доводов «за». Во-первых, никто из учеников не будет отвлекаться на модные шмотки одноклассников и сравнивать, кто как одет. Во-вторых, родители с утра не будут ломать голову над тем, как одеть ребенка. В-третьих, по мнению телеведущего, если все одеты одинаково, то встречать в школе точно будут по уму, а не по джинсам. И последний пункт — дети будут привыкать к порядку.

«В то время, когда я учился в школе, отменили форму. И, как шутили тогда, по тому, кто как одет, сразу стало понятно, чьи родители сколько зарабатывают», — вспомнил Шепелев свое детство.

Он также отметил, что галстуки малышам очень к лицу. Напомним, после смерти супруги Жанны Фриске Дмитрий строит новую семью. Свою страницу в Instagram он буквально превратил в блог о воспитании маленького сына.

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детская модадетская одеждаДмитрий ШепелевПлатон ШепелевШколашкольная форма
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Шепелев обеими руками голосует за школьную форму
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