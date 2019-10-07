Читатели Teleprogramma.pro высказались о наказании для Бочкаревой

Мы попросили посетителей портала рассказать, что они думают о задержании актрисы и о том, стоит ли предавать дело огласке.

После того, как в Сеть попало видео задержания Натальи Бочкаревой, многие звезды стали высказываться на тему того, действительно ли актриса виновата. Мнения разделились: кто-то считает, что звезду сериалов не стоит судить, другие убеждены в ее виновности и считают необходимым наказать артистку. Мы решили задать вопросы нашим читателям: что думают они о «деле Бочкаревой».

Тема опроса, который Teleprogramma.pro провела среди своих читателей, звучала так: «Нужно ли наказывать Наталью Бочкареву за историю с наркотиками?» Мы предложили четыре варианта ответов:

«Ее накажет суд, а зрители должны понять, простить и перестать мусолить эту тему».

«Отправить её на реабилитацию и держать всю страну в курсе, как в случае с Даной Борисовой».

«Наказать по закону, а также писать и говорить об этом. Публичные люди должны подавать своим поклонникам хороший пример, а за такое — вон из шоу-бизнеса!»

«Мне вообще не интересна эта тема».

Голоса распределились следующим образом. 41,51% читателей считают, что нужно доверить решение по этому вопросу суду. 35,85% убеждены, что дело нужно предать огласке, а о приговоре суда написать в СМИ. 9,43% уверены, что Наталье Бочкаревой стоит отправиться на лечение, причем об этом должна знать вся страна. А 13,2% наших читателей не интересуются этой темой вовсе.