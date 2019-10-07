Олег Газманов похвалил российские дороги при Путине

7 октября певец Олег Газманов поздравил президента Владимира Путина с днем рождения через Instagram. Заслуженный артист РФ пожелал главе государства долгих ясных дней и отметил, что тот увёл страну «от края пропасти 90-х» и теперь Россия — мощная держава.

Сам Газманов сейчас отдыхает в Италии с женой. Он пишет, что в этой европейской стране все говорят о Путине с одобрением и восторгом, в противовес тому, что публикуется в западных СМИ.

«Сейчас я могу сказать, что у нас аэропорты, вокзалы, Интернет и во многих местах даже дороги лучше! И хотя много ещё проблем, мы идём вперёд!» — воодушевленно заявил певец, поблагодарив президента.

Кстати, накануне супруга Марина завела Газманова в итальянский магазин одежды и заставила купить несколько новых вещей. Сам 68-летний артист признался, что не любит покупать новые вещи, пока старые не сносит до дыр.

больше по теме Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости И это не физические тренировки, и не специальные препараты.

Согласны с Газмановым?