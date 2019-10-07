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Невеста Тимати попросила не торопить ее с родами

Анастасия Решетова в ближайшие дни отправится в роддом.

Невеста Тимати попросила не торопить ее с родами
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Рэпер Тимати в 2014 году впервые стал отцом. Алена Шишкова родила ему дочку Алису. Артист так любит свою наследницу, что снизил творческую активность несколько лет назад, чтобы не пропустить ее детство. А теперь его новая возлюбленная Анастасия Решетова тоже ждет ребенка. Ходят слухи, что пара ждет мальчика. Для модели этот ребенок станет первым. По этой причине дома она завела несколько котов, на которых «тренируется» быть мамой.

Несмотря на то, что Решетова скрывала первые месяцы свое интересное положение, теперь она откровенно рассказывает поклонникам о самочувствии. Девушка также призналась ранее, что роды должны состояться в начале октября. Поклонникам так не терпится увидеть наследника Тимати, что они на днях заподозрили, что его невеста уже родила ребенка, так как весь день ничего не публиковала в соцсетях.

Анастасии пришлось выйти на связь с подписчиками. Она пояснила, что готова к тому самому моменту, но попросила ее не торопить.

«Пожалуйста, не торопите меня! Всему своё время. Наверное, многие мамы на последней неделе сталкивались с этой истерией со стороны окружающих, мол „когда уже? ну когда все случится?“», — высказалась девушка.

Она отметила, что тоже ждет знакомства с крохой, но при этом успевает решать множество дел. «В целом, морально и физически я готова, но это не точно. P.S. И кстати, если я сутки не выкладываю ничего в сторис, это ещё не значит что нужно поздравлять с рождением. Это значит, что я просто отдыхаю, в т.ч. и от соцсетей», — добавила Решетова. Многие поклонники согласились с избранницей рэпера. Они отметили, что в такие дни лучше абстрагироваться от общества и наслаждаться последними спокойными днями перед появлением на свет ребенка.

А вы боялись или ждали родов с нетерпением? 

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Невеста Тимати попросила не торопить ее с родами
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