Елин и Емельяненко посвятили Владимиру Путину стихотворение и песню

Два Александра – Елин и Емельяненко – поспешили поздравить президента России Владимира Путина с 67-летием. Елин вспомнил в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro, что благодаря песне, которую посвятил президенту, он не только стал популярным, но и смог попасть на встречу с политическим лидером. После того, как трек «Такого, как Путин» стали слушать люди, политик принял решение позвать группу к себе, но диалога так и не состоялось из-за дефицита времени.

Елин пожелал Путину самого главного, по его личному мнению – счастья, здоровья и хорошего отдыха. Поэт подчеркнул, что неоднократно замечал усталые глаза Владимира Владимировича и регулярно ему сочувствует.

Боец в смешанных единоборствах Александр Емельяненко также посвятил свое творчество Владимиру Владимировичу – он написал о политике стихотворение. Спортсмен признался, что был вдохновлен силой президента России.

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«Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях», — поделился мыслями Емельяненко.

Многократный чемпион мира пожелал Владимиру Путину терпения. По его словам, руководитель страны регулярно сталкивается с критикой своей работы и непониманием, а значит, ему необходима сила воли, чтобы справиться с противодействием.