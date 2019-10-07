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На Евровидении-2020 впервые за 15 лет споют по-русски

Автором новой песни станет поэт Михаил Гуцериев.

На Евровидении-2020 впервые за 15 лет споют по-русски
Финал конкурса «Евровидение - 2019». Фото: Daniel Bockwoldt

Как стало известно, на конкурсе Евровидение в 2020 году впервые за 15 лет российский участник исполнит песню на русском языке. Как сообщает ИА «Регнум», ее текст уже начал писать поэт Михаил Гуцериев. Он известен хитами, которые исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров и Николай Расторгуев. 

При этом пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на конкурсе. Тем не менее, есть сведения, что Гуцериев может стать и продюсером выступления российского участника. Напомним, 65-й конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме — именно участник из Нидерландов выиграл состязание в 2019 году в Тель-Авиве. 

Россия впервые приняла участие в конкурсе в 1994 году. Тогда российская певица Мария Кац исполнила песню «Вечный странник» и заняла 9-е место. Победителем Россия становилась один раз — в 2008 году Дима Билан с песней Believe занял первое место и привез конкурс в нашу страну. 

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"Евровидение 2020"Дима БиланЕвровидение 2019конкурсМихаил ГуцериевРоттердамТель-Авив
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На Евровидении-2020 впервые за 15 лет споют по-русски
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