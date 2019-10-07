Певица Сара Брайтман оказалась в восторге от чувства юмора русских

Артистка, прославившаяся исполнением главных партий в самых знаменитых мюзиклах мира, приезжает с концертами в Россию. Перед гастролями она дала интервью, в котором поделилась своим мнением о нашей стране.

Сара Брайтман прославилась на весь мир благодаря исполнению заглавных партий в таких культовых мюзиклах, как «Призрак оперы» и «Кошки». С тех пор каждое появление артистки на сцене — настоящее событие в мире музыки. На этот раз она собирается посетить Россию, чтобы представить свой новый альбом Hymn.

Брайтман рассказала журналистам РИА «Новости», что большое внимание в подготовке тура уделялось костюмам. Певица отметила, что массивные украшения были неотъемлемой частью нарядов монарших особ, в том числе в России, и ей хотелось воссоздать эту атмосферу на сцене.

Артистка рассказала, что во время задумки альбома находилась в России. Она проходила тренировку, потому что планировала в качестве космического туриста отправиться на МКС. К слову, Россию она считает одним из самых разноплановых мест, которые она посещала. Певица считает, что обсуждению достопримечательностей страны можно посвятить отдельное интервью. К примеру, она считает, что некорректно сравнивать Москву и Санкт-Петербург — настолько это разные города.

Брайтман убеждена, что Россия — динамичная страна. Она подчеркивает, что ей нравится дискутировать с россиянами. По ее мнению, жители России со всеми могут «душевно пообщаться». Она также отметила отличное чувство юмора русских людей.