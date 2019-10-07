Хилькевич увезла переживающую кризис дочку в Дубай

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее четырехлетняя дочь Арианна переживает кризис четырех лет. В связи с этим звезда ситкомов увезла ребенка на моря (а именно в Дубаи), чтобы уделить дочке побольше времени и разобраться с ее внутренними проблемами. Хилькевич рассказала, что в последнее время между ею и дочкой возникали недопонимания. Путешествие же станет для малышки поводом развеяться.

«Пупсик в путешествиях становится абсолютно самостоятельным ребёнком. По крайней мере, раньше было именно так», — рассказала Аня.

Актриса также отметила, что не взяла в отпуск младшую дочь – годовалую Машу. Знаменитость призвала фолловеров не осуждать ее за это и объяснила, что по ее мнению, каждый ребенок заслуживает отдельного внимания. Сейчас настал черед старшей дочки.

«Может, кто-то посчитает это неверным, но я слушаю себя и своё сердце. Моя жизнь, как-никак. Даже глаз задергался», — высказалась она.