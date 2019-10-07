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«Проститутка в часы работы»: Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды

Скандальный блогер уверена, что певица панически боится... одежды.

«Проститутка в часы работы»: Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
Глюкоза/Фото: https://www.instagram.com/p/B2CX-KKCOyy/

Лена Миро, не стесняясь в выражениях, раскритиковала выбор одежды исполнительницы. Девушка заявила, что наблюдает у певицы паническую боязнь одежды. В качестве аргумента «за» Миро заявила, что часто мониторит образы Наташи Ионовой — та же, в свою очередь, появляется на светских мероприятиях в откровенных нарядах.

«Наталья выглядит как проститутка в часы работы. Зачем тратить деньги и усилия на покупку и подбор сценических костюмов, когда можно спеть в трусах, а потом ими же сверкнуть перед камерами и потусить на банкете?» — задается риторическим вопросом Лена.

Причину выбора откровенной одежды Миро видит в желании Глюкозы быть вечно сексуальной. Блогер же высказала субъективное мнение о том, что сейчас певица уже не так хороша, как в молодости.

«Если ты ощущаешь себя осетриной для удовлетворения половых потребностей мужчин, то ты должна отдавать себе отчет и в том, что у любой осетрины есть срок годности», — намекнула она.

В довершение Миро призвала Ионову быть просто счастливой. По мнению девушки, если каждая женщина будет ощущать себя таковой, ей не придется оголяться с завидным постоянством.

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ГлюкозаГлюкоза образЛена МиронарядыНаталья Ионова
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«Проститутка в часы работы»: Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
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