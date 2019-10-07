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Милонов приравнял популярность Бузовой к «сифилису четвертой стадии»

Депутат Госдумы предложил Ольге выйти замуж по-настоящему, а не на камеру.

Милонов приравнял популярность Бузовой к «сифилису четвертой стадии»
Виталий Милонов/Фото: https://www.instagram.com/p/B1_M5qtppbm/

Депутат Госдумы Виталий Милонов сопоставил популярность Бузовой с сифилисом четвертой стадии. Журналистам политик рассказал — он искренне надеется, что Ольга в скором времени одумается, станет серьезной телеведущей, перестанет употреблять алкогольные напитки и все же решится выйти замуж вновь. В своем крике души Милонов заявил, что «лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Ольгу от поклонения нравственным фекалиям будет так же сложно».

«Я уверен, что рано или поздно Ольга расплюется со своим прошлым и начнет жить нормальной жизнью», — заявил Милонов.

В качестве рецепта от недуга Виталий предложил Ольге стать супругой – но не абы кого, а настоящего мужчины.

«Советую ей выйти замуж — но не камеру, не создавая рекламное время, а по-настоящему. Взять себе нормального мужика, а не какого-нибудь там щегла», — резюмировал он в передаче «Секрет на миллион».

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Милонов приравнял популярность Бузовой к «сифилису четвертой стадии»
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