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Бондарчук засняли за поцелуем с незнакомым мужчиной

Экс-супруга Федора Бондарчука отмечала день рождения подруги-миллионерши в Милане.

Бондарчук засняли за поцелуем с незнакомым мужчиной
Светлана Бондарчук. Фото Global look press

50-летняя Светлана Бондарчук попала в объектив фотографа в пикантный момент – она целовалась, как быстро выяснили подписчики, с креативным директором ЦУМа, 47-летним Даниилом Бергом. Отметим, что присутствие камеры ее нисколько не смутило.

Напротив, получившийся снимок она выставила на обозрение в свой блог, подписав его: «Пятый элемент». Судя по всему, Светлана имела ввиду не Берга, а себя, поскольку на голове у нее был надет парик странного кислотного цвета. Однако народ не понял. И тут же последовал комментарий от подписчицы, известного в Москве врача-косметолога Елены Ляхович: «Может, пятьдесят пятый?» Светлана намек приняла и даже обиделась, ответив ей так: «Какой тонкий юмор…» «Я могу», — призналась Ляхович.

Отметим, что интригующий кадр был сделан в Милане на дне рождения Стеллы Аминовой, преуспевающей бизнесвумен, основавшей магазин детских товаров.

На свое 40-летие, кроме Светланы Бондарчук, российская миллионерша пригласила артиста Андрея Данилко (Верку Сердючку), одного из основателей и совладельцев модного дома Dolce & Gabbana Доминико Дольче и основателя «Центра документального кино» Софью Капкову (экс-жена бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова).

Напомним, Светлана Захарова счастлива в отношениях с директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко.

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Бондарчук засняли за поцелуем с незнакомым мужчиной
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